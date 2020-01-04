CHP'li Atila Sertel'den uyuz vakalarına skandal açıklama!

Ülkelerindeki iç savaş sebebiyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecileri geri göndermek isteyen CHP, bir bahane daha buldu. Milletvekili Atila Sertel, İzmir ve Türkiye genelinde uyuz vakalarının arttığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Buca, Bornova, Konak ve Karabağlar'da uyuz vakalarının iki kat arttığını belirtti.

SU KESİNTİLERİNİ UNUTTU

Hastalığın en önemli sebeplerinden birinin hijyene dikkat edilmemesi olduğunu söyleyen Sertel, vakalardaki artarak yaygınlaşmasının sebebini ise ülkedeki Suriyeli sığınmacılarının sayılarının çokluğuna bağladı.

Öte yandan aralık ayında 60 saatin üzerinde su kesintisi yaşayan İzmirliler, sağnak yağmuru fırsat bilerek ve soruna dikkat çekmek amacıyla sokaktaki birikinti suyla yıkanmıştı.