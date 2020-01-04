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'li Atila Sertel'den uyuz vakalarına skandal açıklama!

Her fırsatta 'deki Suriyelilerin geri gönderilmesini isteyen 'den bir skandal daha. CHP Atila Sertel, 'de su kesintilerinin arttığı bu dönemde kesintileri görmezden gelirken uyuz vakalarının artmasını Suriyeli sığınmacılara bağladı. Konuyu Meclis'e de taşıyan Sertel, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı sayısındaki artışın da bu hastalığın yaygınlaşmasında etkili olabileceğinin öne sürdü.

Giriş Tarihi: 4.1.2020 22:23 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 22:35
CHP'li Atila Sertel'den uyuz vakalarına skandal açıklama!

Ülkelerindeki iç savaş sebebiyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecileri geri göndermek isteyen CHP, bir bahane daha buldu. Milletvekili Atila Sertel, İzmir ve Türkiye genelinde uyuz vakalarının arttığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Buca, Bornova, Konak ve Karabağlar'da uyuz vakalarının iki kat arttığını belirtti.

İzmir'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar

SU KESİNTİLERİNİ UNUTTU
Hastalığın en önemli sebeplerinden birinin hijyene dikkat edilmemesi olduğunu söyleyen Sertel, vakalardaki artarak yaygınlaşmasının sebebini ise ülkedeki Suriyeli sığınmacılarının sayılarının çokluğuna bağladı.

Öte yandan aralık ayında 60 saatin üzerinde su kesintisi yaşayan İzmirliler, sağnak yağmuru fırsat bilerek ve soruna dikkat çekmek amacıyla sokaktaki birikinti suyla yıkanmıştı.

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CHP'li Atila Sertel'den uyuz vakalarına skandal açıklama!
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