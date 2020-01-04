Emine Bulut, Şule Çet ve Ceren Özdemir'in ailelerinin acıları da bir, dilekleri de bir: Kadın cinayetleri artık son bulsun

Şule Çet, Ceren Özdemir ve Emine Bulut... Geride bıraktığımız yılda cinayete kurban giden kadınlardan üçü... Kadın cinayetlerinin sembol isimlerinin aileleri SABAH'a konuştu. Türkiye'nin ciğerini yakan o üç kadını bir kez daha en yakınlarından dinledik.

O CANAVARIN SOYADINI İSTEMİYORUM: (Emine Bulut'un kızı Bilgi Baran) : 18 yaşıma geldiğimde o canavarın soyadını değiştireceğim. İstemiyorum soyadını. Bana hiç baba olmadı, çok sevdiğim annem vardı, onu da aldı benden. Ben canavarın soyadı Baran'ı değil melek annemin soyadını alıp Bulut olmak istiyorum...

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ZAMAN YARALARIMIZI SARMIYOR: (Anne Fadime Bulut): Uyuyamıyorum, Emine aklımdan çıkmıyor. Ayakkabılarını, fotoğraflarını görüyorum, içim yanıyor. Zaman bize hiç iyi gelmiyor. Müdür derdik ona, her işimizi o yapardı. Kimin ne derdi, sıkıntısı var, yetişir çözerdi. Eşiyle 2009'da ayrıldılar, 2013'te resmi olarak boşandı. Evlendikten 1 yıl sonra şiddetli geçimsizlik, o katilin uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlılıkları yüzünden ayrıldılar. Kızını bile baba evinde doğurdu. Kızın oldu diye aradık "Beni bir daha aramayın" deyip, telefonu yüzümüze kapattı. Emine'yi saplantı yapmıştı. Böyle bir şey yapacağını tahmin bile edemedik.

ÖMRÜMÜZÜ EMANETİNE ADADIK: (Baba Ahmet Bulut) : Bir kadın düşünün hayatının her anı mücadeleyle geçmiş. Yorulmuş, hayat karşı ayakta kalmaya azmetmiş. Karıncayı bile incitmemiş yavrumuzu katletti o. Evimizin komutanıydı. Biz annemizi, babamızı, komutanımızı yitirdik. Verilen ceza yeterli değil. Müebbet için itiraz edeceğiz. Yüreğimizdeki acıyla devletimize sesleniyoruz, kadınlarımız ölmesin, koruyun. Eşimle birlikte ömrümüzü Emine'nin emaneti torunumuz Bilge'ye adadık. Velayetini almak için başvuru yaptık. Artık son nefesimize kadar onu koruyup, en güzel şekilde yetiştireceğiz.

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KRAVAT İNDİRİMİ CİĞERİMİZİ YAKTI

(Şule'nin babası İsmail Çet): 13 yaşında annesini kaybetti Şule. Ona hem analık hem de babalık yapmaya çalıştım. Yol arkadaşım, sırdaşım, evladımdı. Arkadaşımın yokluğuna alışamıyorum, onu çok özledim. Katillere karşı kravat, takım elbise indirimi ciğerimizi yaktı. Bunun gibi caniler başka canlar yakmasın! Şule kadın cinayetlerinde yeni bir sayfa açtı, belki de vefatıyla oluşturduğu farkındalık ile birçok kadının hayatını kurtardı. 2019 yüreğimin yandığı bir yıl oldu, yeni yıl yüzlerce Şule'yi, kadını yaşatmak için çalışmalar yapacağım bir yıl olacak. Yakın zamanda katledildiği Ankara'da bir parka adını verilecek. Şule orada yaşayacak.

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SAHNELERİN KRALİÇESİ OLACAKTI

(Ceren'in babası Yılmaz Özdemir): Garsonum ben, geceleri çalışırım. Gündüz kızlarım okula gider göremem, gece ben işe giderim göremem. Onları görmeden büyütmüş, hasretle yaşamış bir babayım. Onu bu topluma en faydalı olacak şekilde yetiştirmeye çalıştım. Onlarca enstrüman çalardı. 'Baba sahnelerin kralı olacağım' derdi ama olmadı. Şimdi 82 milyonun gönlüne taht kurdu. Hedefler defteri vardı, kızımın yapacak daha çok hayali vardı. Ölümünden üç gün sonra üniversite kayıt kimlikleri geldi, yıkıldık. Ölmeden önceki son yazdığı cümleler 'kitap okumayı alışkanlık haline getir, bilim, sanat ve felsefe ağırlık ver. yapacak çok işi var' olmuş. Ceren belki de ölümün hiç yakışmadığı insanlardan. İçim acıyor ama Ceren görevini tamamladı, bu topluma insanlık ve örnek bir ruh bıraktı. 2020'den adalet bekliyorum. Deliller ortada, acıma karşılık ağırlaştırılmış müebbet istiyorum.