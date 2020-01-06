Çocuk hırsızları onları geri verin

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 125'inci gününü geride bıraktı. Oğlu Fatih'in 4 yıl önce Hani ilçesinde ekmek fırınında çalışırken HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını anlatan anne Sevdet Demir çocukları kaçırılan tüm annelere seslendi. Umudu olduğunu ve oğluna kavuşana kadar oturmaya devam edeceğini söyleyen Demir, "Oğlum beni görse dayanamaz gelir. Çocukları dağa kaçırılan ailelere sesleniyorum. Siz bu soğukta evinizde sobanın yanında oturuyorsunuz. Çocuklarınız dışarıda ne halde? Üzerlerinde elbise yok, açlar. Bütün anneler oturma eylemine gelin çocuklarınız cesaret alsın ve gelsin" dedi. Ağrı'dan gelerek 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için eylemini sürdüren baba Yasin Kaya ise yavrularının dönmesini umut ettiklerini belirtti. Evladından ayrı olduğunu için çok acı çektiğini dile getiren Kaya, "Çocuklarımızı bekliyoruz. Doğru adresteyiz. Çocuklarımızı tam da buradan götürdüler. Ben çocuğumu onlardan istiyorum. Onlar çocuk hırsızı. Çocuğumu çalmışlar ve götürmüşler. Kızım eğer beni görüyorsan PKK'dan kaç gel devletimize teslim ol. Devletimiz büyüktür. Kapım her zaman sana açıktır. İnşallah seni okutacağım" dedi. AA

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