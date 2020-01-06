Epilepsi hastası genci bitkisel ilaç mı öldürdü?

Isırgan otu ile kanseri tedavi ettiğini ileri sürerek on binlerce hastanın umudu olan emekli astsubay Mustafa Sarıkaya, hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

49 yaşındaki Veysi Kurt, İstanbul Eyüp'te ikamet ediyordu. Genç adamın 19 yaşında Oğuz Kurt isimli bir oğlu vardı. Çapa Tıp Fakültesi'nde yapılan teşhis sonrası genç çocuğa 'Epilepsi hastası' teşhisi kondu. Doktorlar bu hastalığın ciddi olduğunu fakat ölüme sebebiyet vermeyeceğini söyledi.

EMEKLİ ASKER FİTOTERAPİST

Oğlunun hastalıkla yaşamasını istemeyen baba Kurt, bir araştırma yaptı. Yaptığı araştırmada Mustafa Sarıkaya isimli fitoteraspist teknikerine ulaştı. İddiaya göre Sarıkaya, hazırladığı bitkisel ilaçlarla insanların hastalıklarına çare oluyordu. Hatta yine iddiaya göre Sarıkaya, kanser hastası bir adamı hazırladığı ilaçla iyi etmişti.

İLAÇ MI ÖLDÜRDÜ

Kurt araştırma sonrası, Kütahya Merkez'de ikamet eden Sarıkaya'nın yanına gitti. Oğlunun durumundan bahseden babaya, emekli astsubay olan fitoterapi teknikeri, 19 yaşındaki genç için bir 80 çeşit bitkiden oluşan karışım şeklinde bir ilaç hazırladı. Kurt, söz konusu İlaç karşılığı 600 lira verdi. İstanbul'a geri dönen Veysi Kurt, oğluna hazırlanan bu ilacı sulandırarak içirdi. Yine iddiaya göre genç çocuk, ilaçları kullandıktan kısa süre önce fiziksel yeteneklerini kaybetti daha sonra vefat etti. Oğlunun şoke eden ölümü sonrası savcılığa başvuran baba Veysi Kurt, Mustafa Sarıkaya'dan şikayetçi oldu.

'ŞEKER HARİÇ HER HASTALIĞA DEVA OLURUM'

Oğuz Kurt'un ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan ilkokul mezunu Sarıkaya'nın kendisini bitkisel ilaç tedavisinde geliştirdiğini bu bilimi kendi kendisine öğrendiğini ileri sürdü. Şeker hastalığı hariç her hastalığa çare bulduğunu söyleyen Sarıkaya, 'Kanser, Aids, Sarılık gibi birçok hastalığı kesin olarak çözüyorum. Yurt içi ve yurt dışından binlerce hastam var. Şu ana kadar tedavi ettiğim her makamdan insan oldu. Beni tıp hekimleri dahi tebrik etmektedir. Oğuz Kurt'un benim ilacım yüzünden vefat ettiğini düşünmüyorum. Benim vergi levham vardır. Kaçak bir iş yapmıyorum' dedi.

BODRUM KATTA İLAÇ HAZIRLIYOR

Genç adamın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, Sarıkaya'nın söz konusu ilaçları hazırladığı bina da inceleme yapıldı. Binanın camları kırık ve eski bir bina olduğu, binanın miras yoluyla Sarıkaya'ya geçtiği ve söz konusu binanın bodrum katında bitkisel ilaçlar hazırlandığı belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

SABAHA'A KONUŞTU

SABAH'A konuşan baba, Oğlumun hastalığı ölümcül değildi. Yine de iyileşmesini istedim. Bitkisel ilacı kullanmaya başladı. Oğlum bir hafta sonra hiç yürüyemez oldu. Sarıkaya, 'İlaçları kullanın iyi olacak' demişti. 10 gün sonra oğlum vefat etti. Ben ilaçların incelenmesi için Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdum. Oğlumun ölümünde bir kusurlu varsa tespit edilsin' ifadelerini kullandı.