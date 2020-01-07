İstanbul Adliyesi'nde garip olay: 33 mermi ve ruhsatsız silahla adliyeye girmeye çalıştı

İstanbul Adalet Saray'ına sabah saatlerinde kendisini stajyer hakim olarak tanıtan bir şahıs, 22 adet kurşun ve belinde silahla içeri girmeye çalışırken yakalandı. Şahsın hakim olmadığı ve silahın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28 yaşındaki Emre K., dün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne geldi. Kendisini hakim olarak tanıtan genç adam, belinde silahla içeri girmek istedi. Bunun üzerine güvenlik görevlilerinin yaptığı kontrolde Emre K.'nin hakim olmadığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine eşi Kezban K.nin adliyede hakim olduğunu ve eşini görmem istediğini söyledi. Güvenlik görevlileri yeniden bir kontrol yaptı ve adliyede böyle bir hakimin olmadığını görünce genç adamın üzerini aradı. Belindeki silahın yanında 22 adet kurşun bulunan Emre K., gözaltına alındı.

'EŞİMİ GÖRMEYE GELDİM'

Savcılıkta ifade veren ve garip hareketleri ile dikkat çeken şüpheli,' Ben doğuda görev yaptım. Sniper olarak askerliğimi yaptım. Silah bana ait' dedi. Israrla evli olduğunu, eşinin adliyede çalıştığını ve eşini görmeye geldiğini ileri süren Emre K'nın ise bekar olduğu belirlendi. Genç adam, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan Tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİYE GÜVENLİĞİ İŞ BAŞINDA

İstanbul Adalet Sarayı güvenlik görevlileri daha önce de adliyeye kalem silah ve yasaklı aletlerle içeri girmeye çalışan birden fazla şahsı farketmiş ve yakalamıştı.