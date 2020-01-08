Ayetullah Humeyni kimdir? Ayetullah Humeyni nasıl ve ne zaman öldü?

İran İslam Cumhuriyeti'nin lideri ve kurucusu Ayetullah Humeyni, geçtiğimiz günlerde ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin cenaze törenindeki izdiham dolayısıyla yaşanan facianın ardından akıllara geldi. Ayetullah Humeyni'nin cenazesinde de tıpkı Kasım Süleymani'de olduğu gibi ölü ve yaralılar vardı. Peki Ayetullah Humeyni kimdir? Ne zaman ve nasıl öldü?

AYETULLAH HUMEYNİ KİMDİR?

İran'da 1979 yılında ülke şahının kaçmasından sonra devrimi gerçekleştiren Ayetullah Humeyni, 1989 yılının 3 Haziran gününde tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. İran İslâm Cumhuriyeti'nin lideri ve kurucusu olan Humeynî, 24 Eylül 1902'de Humeyn şehrinde doğdu. Asıl adı Ruhullah soyadı Mustafavî'dir. Beş aylıkken babası yerel bir toprak ağası tarafından öldürtüldü.1920'de İslami ilimler üzerine eğitim almak için gittiği Arak şehrinde Şeyh Abdülkerim Hairi'nin öğrencisi oldu. 1922'de Kum kentine yerleşti. 1930'da Humeyni adını aldı.

Humeyni, İslami ilimlerle ilgili eserlerinin yanı sıra ülkenin şahı Muhammed Rıza Şah Pehlevi'ye karşı açıkça tutum alması, Batı nüfuzuna karşı çıkması ve devletin İslami esaslarla yönetilmesi konusundaki tavırlarıyla da tanındı. 1950'lerde ayetullah, 1960'ların başlarında da büyük ayetullah unvanını alarak Şiî ilim sistematiğinin en üst seviyesine çıkmış oldu.

TÜRKİYE'DE SÜRGÜN YAŞADI

Humeyni, 1962-63'te İran şahının toprak reformu programı çerçevesinde bazı dini vakıfların mülklerine el konulmasına muhalefet ettiği için tutuklandı. Humeyni bir yıl tutuklu kaldıktan sonra 4 Kasım 1964'te Türkiye'ye sürgün edildi. Ankara'ya getirilen Humeyni orada kısa süre kaldıktan sonra, Bursa'ya götürüldü. Burada bir yıl kaldıktan sonra Irak'a gönderildi. Irak'taki sürgün günlerinde 14 yıl boyunca talebe yetiştirdi ve ilimle meşgul oldu.