Emre Tyler Mays cinayetinde flaş gelişme: Polis memuru açığa alındı

Dünyaca ünlü iş insanları Figen ve Randolp Ward Mays çiftinin oğlu Emre Tyler Mays bir hastanenin acil servis girişinde ambulanstan indirildiği sırada bıçaklanarak öldürülmüştü. Polis tarafından yakalanan katil zanlısının, "Birine benzettiğim için öldürdüm" dediği öğrenilmişti.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Kan donduran olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; Emre Tyler Mays'in öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüpheli Akın Kutlu'nun hastane acil servisi bahçesinde kullandığı bıçak ile birlikte, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinde meydana gelen olayları takip etmek için olay yerinde bulunan polis ekipleri tarafından olay yerine yaklaşık 10 metre mesafede yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı. Şüphelinin 7 Ocak'ta sevk edildiği adliyede tutuklandığı bildirildi.

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POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Açıklamada ayrıca şu satırlara yer verildi: "Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hastanenin güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği, inceleme sonucunda olay yerinde saldırıyı görmesine rağmen hızlı müdahalede bulunmayan polis memuru O.C.'nin ihmali olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla 07 Ocak 2020 tarihli Kaymakamlık Makamı Olur'u ile açığa alınmış, konuyla ilgili idari soruşturma devam etmektedir."