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Öldürülen İranlı General kimdir? Kasım Süleyman kaç yaşında nereli?

Devrim Muhafızları Ordusu’nun komutanı İranlı General ’nin öldürülmesinin ardından bölgede sular durulmuyor. Hatırlanacağı üzere generalin öldürülmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan İran için tehdit dolu sözler gelmişti. Sabah saatlerinde uluslararası ajansların geçtiği son dakika bilgisine göre, İran ABD’ye ait iki tane üssü füzelerle vurdu. Orta Doğu’da gerçekleştirdiği faaliyetlerle bölgedeki kilit isimlerden bir tanesi olan Kasım Süleymani’nin kim olduğu sorusu vatandaşlar arasında merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Peki, İranlı General Kasım Süleymani kimdir? Kasım Süleymani kaç yaşında ve neden öldürüldü? Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız içeriğimizden Kasım Süleymani’nin hayatı ve askeri kariyeri hakkında merak edilen bilgilere ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 8.1.2020 09:35
Öldürülen İranlı General Kasım Süleymani kimdir? Kasım Süleyman kaç yaşında nereli?

Orta Doğu'da çizdiği rol ile birlikte bölgenin kilit isimlerinden bir tanesi olan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Hatırlanacağı üzere ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu komutanını vurmasının ardından Donald Trump, Twitter hesabından ABD bayrağı paylaşmış ve İran için tehdit dolu sözler söylemişti. Sabah saatlerinde ajansların geçtiği son dakika haberinde ise İran, bölgede ABD'ye ait olan iki üssü füzelerle vurdu. Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi aradaki çatışmanın kilit ismi oldu. Peki, İranlı General Kasım Süleymani kimdir? Kasım Süleymani kaç yaşında ve neden öldürüldü? Başkan Donald Trump'ın bizzat talimatıyla öldürülen komutan doğrudan dini lider Ali Hamaney'e bağlı Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı olarak görev yapıyordu. 1998 yılından beri bölgedeki en önemli isimlerden bir tanesi olan Kasım Süleymani kimdir, kaç yaşında nereli? sorusunun yanıtını haberimiz içerisinde bulabilirsiniz…

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR? KASIM SÜLEYMANİ KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Haberimizin ayrıntılarından Kasım Süleymani kimdir? sorusunu bulabilir, 1998 yılından günümüze kadarki faaliyetlerine ulaşabilirsiniz…

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Öldürülen İranlı General Kasım Süleymani kimdir? Kasım Süleyman kaç yaşında nereli?
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