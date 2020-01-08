Öldürülen İranlı General Kasım Süleymani kimdir? Kasım Süleyman kaç yaşında nereli?

Orta Doğu'da çizdiği rol ile birlikte bölgenin kilit isimlerinden bir tanesi olan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Hatırlanacağı üzere ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu komutanını vurmasının ardından Donald Trump, Twitter hesabından ABD bayrağı paylaşmış ve İran için tehdit dolu sözler söylemişti. Sabah saatlerinde ajansların geçtiği son dakika haberinde ise İran, bölgede ABD'ye ait olan iki üssü füzelerle vurdu. Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi aradaki çatışmanın kilit ismi oldu. Peki, İranlı General Kasım Süleymani kimdir? Kasım Süleymani kaç yaşında ve neden öldürüldü? Başkan Donald Trump'ın bizzat talimatıyla öldürülen komutan doğrudan dini lider Ali Hamaney'e bağlı Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı olarak görev yapıyordu. 1998 yılından beri bölgedeki en önemli isimlerden bir tanesi olan Kasım Süleymani kimdir, kaç yaşında nereli? sorusunun yanıtını haberimiz içerisinde bulabilirsiniz…

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR? KASIM SÜLEYMANİ KAÇ YAŞINDA NERELİ?

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