Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fatma Göksu için Esenler Hacı Emsal Avcı Taş Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazesi, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine getirildi.

Gölbaşı ilçesindeki Günaydın Camisi'nde Fatma Göksu için cenaze namazı kılındı.

Annesinin cenaze namazını kıldıran AK Parti 22. ve 23. dönem Milletvekili Mahmut Göksu, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Göksu ailesinin yanı sıra AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İbrahim Erdüger, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İstanbul ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Göksu'nun cenazesi, aile mezarlığında defnedildi.