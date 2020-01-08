Türk askeri Libya’da

Meclis'ten tezkerenin geçmesinin ardından, gözler Libya'ya gitmeye başlayan Türk askerine çevrildi. Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin tezkere geçtiğimiz hafta olağanüstü toplanan TBMM'de kabul edilmişti. Tezkereye AK Parti ve MHP evet derken, CHP, İYİ Parti ve HDP hayır oyu kullanmıştı. Tezkerenin geçmesinin ardından hazırlıklar tamamlandı ve Libya'daki Türk askerinin konuşlanması ve yapılacak çalışmaları yürütecek Korgeneral başkanlığında 35 kişiden oluşan ilk askeri ekip Libya'ya gitti. Korgeneral başkanlığında Libya'ya giden ekip ilk etapta karargah yerini belirleyecek. İkinci aşamada ise Libyalı askerlere eğitim verilmesi planlanıyor. Libya'ya ayrıca askeri lojistik destek de sağlanacak. Mehmetçiğin Libya'ya ihtiyaca göre peyderpey gönderilmesi planlanıyor. Mehmetçiğin Libya'ya gitmesinin tamamlanmasının ardından kurulacak olan karargahta kara, deniz ve hava unsurları koordine edilecek. Türkiye Libya'nın askeri reformlarını gerçekleştirmesi, bir an önce kendi topraklarını savunur hale gelmesi ve Libya'nın Hafter başta olmak üzere gayri-meşru aktörlerden elinde silah bulunduranların saldırılarını sona erdirecek güce kavuşması için çalışmalarını sürdürecek. Türkiye bir yandan da diplomasi ile Libya'nın toprak bütünlüğünün sağlanması ve bölünmüşlüğün sona erdirilmesi için de çalışmalar yapacak.

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