CHP’li başkandan torpil itirafı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de CHP'li İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda her yıl sözleşmeleri yenilenen memurlarla ilgili tasarrufa gitti ve 23 sözleşmeli memurdan 21'inin sözleşmesini yenilemeyerek belediye şirketinde işçi statüsüne geçirdi. Sözleşmesi yenilenen iki memurun ise CHP Meclis Üyesi Emin Aksoy'un eşi Neslihan Aksoy ve eski il genel meclisi üyesi Mustafa Takmaz'ın oğlu Maksut Takmaz olduğu ortaya çıktı. Arda önceki gün toplanan Belediye Meclis'inde "Sadece tanıdık ve yakından bildiklerimizle devam ediyoruz. Diğerleri şirketimizde çalışacak. Bunlarla ilgili tasarrufta bulunabilirim" dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Sözleşme yenileyip yenilememeyi yakınlık kriterine göre belirliyor. Üstüne bir de tanıdıklarıyla devam ettiğini söylüyor. İtiraf gibi. Ortada adam kayırma, yakını kollama ve ayrımcılık var" dedi.