Enerjide merkez üs Türkiye

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattı törenle hizmete açıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende konuşan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

* TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Allah'a hamdolsun hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık ve işte şimdi de açılışı yapıyoruz. Projenin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım Projesi'nin vanasını böyle açtı!

* Bu tablo ülkelerimizin karşılıklı çıkarına dayalı, kazankazan temelli işbirliğinin en güzel örneğidir. Enerji alanındaki iş birliğimiz, her türlü sınamayı diğer alanlarda olduğu gibi başarıyla atlatmıştır. Türkiye ve Rusya olarak bu işbirliğinin zemini üzerinde yeni projelere, yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak son yıllardaki yatırımlarımızla kendimizle birlikte bölge coğrafyası için de önemli bir doğal gaz arz kapasitesi ve ticaret merkezi oluşturacak altyapıya kavuştuk. Bundan bir ay önce bölgemizin en stratejik hatlarından biri olan TANAP'ı aziz kardeşim Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte resmen hizmete açtık.

* Bize bir adım gelene çok daha fazlasıyla gitmeye hazırız. Karşılıklı saygı ve hakkaniyet temelinde her türlü iş birliğine varız. Gerek TANAP, gerekse bugün açılış gururunu yaşadığımız TürkAkım, ülkemizin işte bu vizyonunun en somut nişanesidir. Ve TürkAkım isminin sahibi de hak sahibi değerli dostum Sayın Putin'dir. Muhataplarımızdan beklentimiz, Türkiye'nin uzattığı bu samimi iş birliği elini geri çevirmemeleridir.







* İstiklal Harbimizde Rus dostlarımızdan gördüğümüz desteği unutabilmemiz mümkün değildir. Soğuk savaşın en keskin dönemlerinde dahi Rusya ve Türkiye komşuluk hukukunun zedelenmesine müsaade etmemişlerdir. Son dönemde de fikir ayrılıklarımızın ortak çıkarlarımızın önüne geçmesine izin vermedik. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde de ciddi bir aşamaya geldik. İnşallah ülkelerimiz için son derece önemli olan bu projeyi de planladığımız takvime uygun şekilde tamamlayacağız. Bugün açılışını yaptığımız TürkAkım projesi ise yeni dönemin sembol eserlerinden biri olacaktır. Sahip olduğumuz potansiyeli tam manasıyla harekete geçirdiğimizde ortaya çıkacak katma değerden tüm bölgenin istifade edeceğine inanıyoruz. Tıpkı bir Rus atasözünde ifade edildiği gibi 'Akıllı yol arkadaşı, yolun yarısı demektir.' Biz de 'önce refik sonra tarik' diyen yani yol kadar yol arkadaşının da önemli olduğuna inanan bir milletiz.Türk-Rus dostluğu ortak projelerle son yıllarda ete kemiğe büründü.

TürkAkım açılış töreninde Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

* Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. Türkiye olarak ne Irak'ın ne Suriye'nin ne Lübnan'ın ne de deniz yoluyla enerji ticaretinin yüzde 30'undan fazlasının yapıldığı Körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz. Özellikle komşu Irak zaten sıkıntılı olan istikrarını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Irak Türkmenlerinin selameti de bizim için kendi vatandaşlarımızın güvenliği kadar önemlidir. Arabı, Kürdü, Türkmeni, Şiisi, Sünnisi ile Irak halkının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizi daha önce de farklı vesilelerle açıkça ortaya koyduk. Mezhepçilik taassubunun bu ülkeyi esir almasını engellemek için Irak halkını oluşturan tüm gruplara düzenli temas kurmak suretiyle elimizi uzattık. Savaş tamtamlarının çaldığı bu kritik süreçte de diplomasinin tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Amacımız gerilimi düşürerek yeniden akli selimi hakim kılmaktır. Bölge son 20 yıldır devam eden çatışmalar sebebiyle zaten bitap düştü. Farklı güçler arasında sürdürülen vekalet savaşlarının bedelini Irak'tan Suriye'ye kadar milyonlarca masum ödedi. Asırlarca esenlik ve barış diyarı olan İslam medeniyetinin kadim şehirlerinin birer enkaza dönüştü. Kardeşin kardeşe düşman hale getirildiği bu tabloda en fazla bölgeyle ilgili hesabı olan dış güçler faydalandı. Coğrafyamızda artık yeni bedeller ödemeye kimsenin mecali kalmamıştır. Hiç kimsenin sadece kendi çıkarları uğruna Irak başta olmak üzere tüm bölgeyi yeni bir ateş çemberine atmaya hakkı yoktur. Tüm taraflarla konuşabilen bir ülke olarak diplomasi trafiğimizi çok yönlü bir şekilde devam ettireceğiz.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den TürkAkım açılış töreninde önemli açıklamalar

TÜRKAKIM, KARADENİZ'İN DERİNLİKLERİNE ATILMIŞ TARİHİ BİR İMZADIR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Bugün TürkAkım'da nihayete ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. TürkAkım Karadeniz derinliklerine atılmış tarihi bir imzadır. TürkAkım ilerlemenin olmazsa olmazı enerjinin vizyon projelerinden birisi. Kara inşaatında kullanılan malzemelerin yüzde 98'i yurt içi üreticilerden temin edildi. Bugün TürkAkım ile enerjide merkez ülke olma hedefine



TÜRK DOSTLARIMIZIN ÇALIŞMALARIYLA HAT ZAMANINDAN DAHA ERKEN DEVREYE GİRDİ

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak: Yoğun ve başarılı bir çalışma sayesinde Rus ve Türk tarafı olarak en kısa sürede bu projeyi hayata geçirmiş olduk. Hatta zamanından daha erken devreye giriyor. Türk dostlarımız amaca dönük çalışmalar yürüttüler. Problemleri çözmek için ellerinden geleni yaptılar. Rusya'dan Türkiye'ye ve Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını doğrudan gerçekleştirecek bir güzergahı kurmuş olduk. Bu öncü proje, sadece Türkiye'nin enerji piyasasını değil, güney ve güneydoğu enerji piyasalarının güvenliğini sağlayacak, ülkelerimizi daha da yakınlaştıracak ve dost kılacak.