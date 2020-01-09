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Komedyen 'nin yargılandığı davaya devam edildi

Komedyen 'nin, Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliğinden yargılanmasına devam edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 9.1.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 11:55
Komedyen Atalay Demirci'nin yargılandığı davaya devam edildi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Demirci, avukatı ve yakınları katıldı.

Önceki celse savcının sunduğu esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için Demirci'ye söz verildi.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle avukatıyla bir araya gelemediğini, bundan dolayı kapsamlı bir savunma hazırlayamadığını söyleyen Demirci, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, savunma hakkının kısıtlanmaması adına Demirci'nin talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

Savcı, Demirci'nin "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezaladırmasını talep etmişti.

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Komedyen Atalay Demirci'nin yargılandığı davaya devam edildi
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