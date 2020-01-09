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Son dakika: davasında karar çıktı! ve Cafer İpek'e hapis cezaları...

Holding davasında son dakika gelişmesi... Davada sanıklardan , terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Cafer Tekin İpek'i 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde yargılanması tamamlanan sanıklara ait hisselerin müsaderesine hükmedildi

AA Gündem
Giriş Tarihi: 9.1.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 12:11
Son dakika: Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek ve Cafer İpek'e hapis cezaları...

MELEK İPEK'E 7 YIL HAPİS

Son dakika bilgisine göre Koza İpek Holding davasında sanıklardan Melek İpek, terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CAFER TEKİN İPEK'E 79 YIL HAPİS

Koza İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, Cafer Tekin İpek'i 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

EKİNCİ VE HASIRCIOĞLU'NA 9 YIL

Koza-İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

YARGILAMASI TAMAMLANANLAR İÇİN HİSSE KARARI

Mahkeme, Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde yargılanması tamamlanan sanıklara ait hisselerin müsaderesine hükmetti.

Dava kararlarına ilişkin tüm son dakika gelişmeleri ve ayrıntılar devam edecek...

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Son dakika: Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek ve Cafer İpek'e hapis cezaları...
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