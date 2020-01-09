Son dakika haberi... ABD basınından İran saldırısıyla ilgili çarpıcı açıklama! "İran kasıtlı olarak ABD askerini vurmadı"

Ortadoğu'da İran ve ABD arasındaki askeri gerginlik tüm dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. İran, ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürdükten sonra misilleme olarak Irak'taki ABD üslerini vurdu. Balistik füzelerle yapılan saldırıda 80 ABD askerinin öldüğü iddia edildi. Fakat daha sonra ABD yönetimi yapılacak olan saldırıların daha önceden erken uyarı sistemiyle tespit edildiğini ve hiçbir ABD askerinin ölmediğini açıkladı.

ABD basınından İran saldırısıyla ilgili çarpıcı iddia!

CNN INTERNATİONAL'DEN ÇARPICI İDDİA

İran tarafından yapılan saldırı sonucu 80 ABD askerinin öldüğü iddiasını yalanlayan ABD yönetimine karşılık olarak ABD merkezli CNN International çarpıcı bir iddiada bulundu. CNN tarafından yapılan açıklamada, "İran kasıtlı olarak ABD askerlerini vurmadı" iddiasını ortaya attı. ABD askerlerinin ölüp ölmediği hala soru işareti olarak ortada duruyor.

PENTAGON: ERKEN UYARI SİSTEMİ İLE FÜZELER ÇOK ÖNCEDEN TESPİT EDİLDİ

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD'nin erken uyarı sistemleri İran'ın fırlattığı füzeleri çok önceden tespit ederek Amerikan ve koalisyon kuvvetlerine gerekli tedbirleri alması için yeterince zaman sağladı." dedi.

ABD'den BM'ye İran mektubu... "Ön koşulsuz diyalog" mesajı

AA muhabirinin, "Irak yönetiminden de İran saldırısına dair herhangi bir uyarı aldınız mı?" sorusunu yönelttiği yetkili, "Irak ile iletişimimizin içeriğine giremeyeceğim ancak sahada füzeleri tespit edecek yeterli kapasitede sistemimiz var." diye konuştu.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki 2 ABD üssüne İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." dedi.

Trump, İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırısı sonrasında Twitter hesabından açıklama yaptı. Saldırının ardından Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir toplantı yapan Trump, paylaşımında seçtiği ifadelerle rahat bir tavır ortaya koymaya çalıştı.

PENTAGON SALDIRIYI DOĞRULADI, DETAY PAYLAŞTI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki Ayn el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle 05.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füzeyle saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esed üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hoffman, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Pentagon'un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu iki üssün de İran'ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza geçirilmiş olduğunu kaydetti.

ABD, IRAK VE IKBY'DEN "CAN KAYBI YOK" AÇIKLAMALARI GELDİ

Irak yönetimi, İran'ın ülkedeki ABD üslerine düzenlediği saldırıda Irak güçlerinden herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı.

Amerikalı bir yetkili, CNN'e verdiği demeçte, İran'ın ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlediği saldırıda elde edilen ilk bilgilere göre ABD tarafından hayatını kaybeden olmadığını söyledi.

Başka bir Amerikalı yetkili de ordunun saldırılardan önce uyarıldığını ve askeri personelin sığınaklara girdiğini aktardı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, İran'ın füze saldırısında bölgede herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını duyurdu.