Tekel bayiine silahlı gaspta flaş gelişme: O hırsız tutuklandı

İstanbul Şile'de faaliyet gösteren bir tekel bayiinin kasasından iş yeri sahibine silah doğrultmak ve ateş etmek suretiyle bin 830 TL para çalınması neticesinde meydana gelen 'Silahlı Gasp' olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

MARKETTE YAKALANDI

İstanbul Emniyeti Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar ve elde edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 37 yaşındaki Hakan Y.'nin aynı gün bir market içerisinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin yapılan üst aramasında olayda kullandığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek ve bin 745 TL para ele geçirildi.

TUTUKLANDI

'Kasten Yaralama' ile 'Güveni Kötüye Kullanma' konularından olmak üzere 3 aranma kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Yağma/Gasp' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.