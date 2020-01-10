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'nün mahrem yapılanması operasyonunda 3 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli Fethullahçı Terör Örgütü () mahrem yapılanmasına yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 3 kişi daha mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.1.2020 14:19
FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 3 kişiye adli kontrol

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce sabah saatlerinde Samsun merkezli Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefondan bağlantıları tespit edilen meslekten ihraç edilen 1 binbaşı, 1 teğmen ve 20 kapatılan askeri okul öğrencilerinden oluşan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 14 kişi dün ve önceki gün mahkemece adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli de savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kapatılan askeri okul öğrencisi 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 3 kişiye adli kontrol
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