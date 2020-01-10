İmamoğlu İBB'si vatandaşa değil brandalara çalışıyor! Engelli vatandaşların çilesi sürüyor

ENGELLİ VATANDAŞ İSYAN ETTİ: BU HİZMETİ VERMEK ÇOK MU ZOR?

Beşyol metrobüs durağındaki bu problemin uzun süredir devam ettiğini belirten Ali Kendirci, sürekli sorun yaşadıklarını, vatandaşların yardımıyla durağa inebildiklerini ifade ediyor. Kendirci, "Yetkililere sesleniyorum. Bu asansörü yapmak çok mu zor? Tamir etmek çok mu zor? Biz her gün bu gibi zorluklarla karşılaşıyoruz. Bunun çözülmesini istiyoruz. Metrobüsten indiğinizde de asansöre ulaşamıyorsunuz. Çünkü merdiven asansöre ulaşmanızı engellemiş. Çünkü yanlardan geçiş yok. Asansöre de ulaşamıyorsun. Böyle de bir sorun var. Vatandaşlar sağ olsun. Duyarlı vatandaşlarımız var" şeklinde konuştu.

İşte o anlara ait görüntüler