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İmamoğlu 'si vatandaşa değil brandalara çalışıyor! Engelli vatandaşların çilesi sürüyor

'da Beşyol metrobüs durağını kullanan engelliler, her gün zorluk yaşıyor. Durakta bulunan asansör çalışmıyor. Asansör çalışıyor olsa da engellilerin karşısına bu kez merdiven engeli çıkıyor. Çünkü asansör ve metrobüs durakları arasında bir geçiş yolu bulunmuyor. Her gün pek çok engellinin kullandığı bu durakta engellilere, metrobüsü kullanan diğer vatandaşlar yardımcı oluyor.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 10:08
İmamoğlu İBB'si vatandaşa değil brandalara çalışıyor! Engelli vatandaşların çilesi sürüyor

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Beşyol metrobüs durağındaki bu problemin uzun süredir devam ettiğini belirten Ali Kendirci, sürekli sorun yaşadıklarını, vatandaşların yardımıyla durağa inebildiklerini ifade ediyor. Kendirci, "Yetkililere sesleniyorum. Bu asansörü yapmak çok mu zor? Tamir etmek çok mu zor? Biz her gün bu gibi zorluklarla karşılaşıyoruz. Bunun çözülmesini istiyoruz. Metrobüsten indiğinizde de asansöre ulaşamıyorsunuz. Çünkü merdiven asansöre ulaşmanızı engellemiş. Çünkü yanlardan geçiş yok. Asansöre de ulaşamıyorsun. Böyle de bir sorun var. Vatandaşlar sağ olsun. Duyarlı vatandaşlarımız var" şeklinde konuştu.

İşte o anlara ait görüntüler

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İmamoğlu İBB'si vatandaşa değil brandalara çalışıyor! Engelli vatandaşların çilesi sürüyor
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