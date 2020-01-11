Evlat nöbetinde 4’üncü müjde Halime babaannenin torun zaferi

iyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan ve çocuklarına kavuşan Hacire Akar, Hatice Ceylan ve Hüsniye Kaya'nın ardından bir aile daha 5 yıldır göremediği çocuğuna kavuştu. HDP il binası önünde oturma eylemi yapan babaanne Halime Kadran, PKK'nın 16 yaşında iken dağa kaçırdığı torunu İbrahim Halil Kadran ile kucaklaştı.

"Evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışmasıyla yakınına kavuştu

SEVİNÇTEN BAYILDI

Torununu bağrına basan yaşlı kadın kısa süreli baygınlık geçirdi. 5 yıl önce kaçırılan torunu İbrahim Halil için oturma eylemine katılan babaanne Halime Kadran ve hala Gülbahar Aşiri, 21 yaşındaki İbrahim Halil'e kavuşmanın sevincini doya doya yaşadı. . Yetim ve öksüz torununu bağrına basan yaşlı kadın kısa süreli baygınlık geçirdi. Diyarbakır Sur'da yaşayan İbrahim Halil Kadran küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Babaanne ve halasının bakıp büyüttüğü genç PKK tarafından kaçırılarak önce Diyarbakır kırsalına ardından Suriye ve Irak'a götürüldü. İbrahim'i büyüten babaanne Halime Kadran ve hala Gülbahar Aşiri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret ettiği 31 Aralık 2019 günü oturma eylemine katılmıştı. Emine Erdoğan ile de sohbet eden babaanne, torununa kavuşmak istediğini gözyaşları dökerek anlattı. Oturma eylemine 120'inci gününde katılan Halime Kadran, 10 gün sonra mutlu haberi almış oldu.







BABAANNESİNİ GÖRÜNCE...

Babaannesi ve halasının nöbet tuttuğunu televizyondan gören İbrahim Halil kaçmaya karar verdi. Irak'ın kuzeyindei kamplardan 4 teröristle birlikte kaçan genç önceki gün Şırnak'ın Silopi İlçesi'ndeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Babaanne Kadran ve hala Gülbahar Aşiri'ye müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla verdi. Babaanne ve hala, İbrahim Halil'i görebilmek için Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne geldi. Babaanne Halime Kadran, torununun boynuna sarılıp "kurban olurum sana" dedi. Yaşlı kadın yetim ve öksüz torununa sarılıp, ellerini, yüzünü öptü ve gözyaşı döktü. Öte yandan Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbetinin 130'uncu gününde de ailelerin kararlı bekleyişi sürüyor.



NÖBETTEKİ ANNELERİ YALNIZ BIRAKMADI

Halime Kadran, evlat nöbetindeki aileleri yalnız bırakmadı. Kadran, "Çok mutluyum, anlatılmaz. Ne hale geldiğimi görenler gördü. Torunum, 'Neneciğim yeter kalbin duracak' diyordu. O esnada bile inanmadım İbrahim olduğuna, tekrar tekrar sordum İbrahim sen misin diye. Bu hayırlı cumada Allah hepsini teker teker göndersin" dedi.