Bakan Soylu: Elinizdeki kanları tiyatro oyunuyla temizleyemezsiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Dağlarda 500 adamları ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız." dedi.

Tanıdık yüzler terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın oyununda buluştular!

Bakan Soylu, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, tesisin hem Kastamonu'ya hem de turizme önemli katkılar sunacağını söyledi..Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü anlatan Bakan Soylu, "Terör var ama bitiriyoruz. İki gün önce Mardin'de 'Kapan 1' operasyonunu başlattık. Bugün de Hatay Amanoslar'da 'Kapan 2' operasyonunu başlattık. Kar, yağmur, çamur, boran ve havanın eksi olması hiçbir önem arz etmiyor." diye konuştu.

Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Güvenlik güçlerimizin, kahramanlarımızın bir yemini var. Bu milletin başına 40 yıldır musallat olan bu PKK'yı tarihin derinliklerine gömecekler. Dağlarda 500 adamları ya var ya yok. Ne eleman bulabiliyorlar ne yiyecek bulabiliyorlar. Jandarma, polis, askerlerimiz tepelerinde. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Burada söylüyoruz, gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız."

"ELİNİZDEKİ KANLARI TİYATRO OYUNLARIYLA TEMİZLEYEMEZSİNİZ"

Bakan Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye gidenlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Tiyatroya gitmenin kabahat olmadığını ifade eden Soylu, "Hatta herkes, hepimiz daha fazla tiyatroya gitmeliyiz. Çocuklarımızı daha fazla tiyatroya göndermeliyiz. Ama gittikleri tiyatro, bu ülkenin insanını acıtan, bizim bir yerlere ulaşmamızı istemeyenler tarafından oluşturulan bir tiyatro." dedi.

Kobani olaylarını hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Her yeri yakıp yıktılar, 39 kişiyi katlettiler. Talimatı PKK verdi. Türkiye'ye talimatı, o günkü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri getiriyor. Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz. Bu milleti de aldatamazsınız. Bu ülkeyi de bölemeyeceksiniz. Yurt dışına gidip kulaklarına üflenen birtakım telkinlerle Türkiye'nin huzurunu bozamayacaksınız. Türkiye eski Türkiye değil."

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