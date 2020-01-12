Son dakika: Başkan Erdoğan Merkel'le telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
Giriş Tarihi: 12.1.2020 20:28Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 20:49
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.