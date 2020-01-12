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Son dakika: Başkan Erdoğan 'le telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı , Almanya Başbakanı Angela ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Giriş Tarihi: 12.1.2020 20:28 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 20:49
Son dakika: Başkan Erdoğan Merkel'le telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Merkel'le telefonda görüştü
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