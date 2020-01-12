İzmir belediyesi’nden tarih katliamı

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İZMIR Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'taki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiş göl, ada ve Golf Gazinosu'nu önce tahliye etti sonra da yıktı. Belediye her ne kadar "Eklentileri kaldırdık" dese de yıkımdan tescilli yapılar da nasibini aldı. Kentin tarihine tanıklık eden Cumhuriyet'le yaşıt gazino kepçe darbeleri ile yerle bir edildi. Yaşananlara isyan eden İzmir Atatürk Ormanını ve Kültürpark'ı Koruma Derneği Başkanı Sancar Maruflu "Büyükşehir Belediyesi Kültüpark'ta yıkım değil resmen tarih katliamı yaptı. Yasa gereği korunması gereken tescilli yapılar yerle bir edildi. Belediye ve Kültürpark yönetimi, yıkım yapılan yerlerin etrafını üzerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin logosu bulunan bariyerlerle çevirerek yıkımı sahiplenmiştir. Ancak İzmir halkının ecdat yadigarı mallarına ve tarihi değerlerine sahip çıkamamıştır. Bu katliamı yapanlar yüce Türk Adaleti karşısında hesap verecekler. Dernek olarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Sabah Egeli'nin ilk kez manşetine taşıdığı Kültürpark'taki tarih katliamı İzmirliler'in büyük tepkisini çekmişti.