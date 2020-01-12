Son dakika: İstanbul'da alkollü sürücü dehşet saçtı

Edinilen bilgiye göre Sarıyer'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

ALKOLLÜ SÜRÜDÜ DEHŞETİ

Alkollü olduğu iddia edilen Burak Kurtulmuş idaresindeki 34 BNN 787 plakalı araç, ters yönde seyrederken, Maslak Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametine giden Murat Uçal idaresindeki 34 TJF 13 plakalı ticari taksiye, ardından da Hüseyin Acar idaresindeki 34 KD 9959 plakalı araca çarptı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle Murat Uçal, çarptığı diğer aracın sürücüsü Hüseyin Acar ve diğer 2 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından olay yeri yakınındaki bir hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle Maslak Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı.