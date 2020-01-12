Teröristlerin kâbusu İHA’dan sonra TİHA’lar

Dünya'dasadece 4 ülkenin üretebildiği stratejik sınıf taarruzi insansız hava aracı konvansiyonel harp ve terörle mücadelede büyük destek sunacak. Mehmetçiğe istihbarat noktasında kilit bilgiler sunacak olan TİHA'lar savaş uçağına giden bir önceki aşama olarak görülüyor. Gelişmiş yapay zekâ teknolojisine sahip olan yerli üretim TİHA'lar, 3 adet yapay zekâ bilgisayarı sayesinde sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek bilgi toplayabilecek. Bu özellik sayesinde coğrafi bilgiler kullanılarak çevresel farkındalık sağlanacak. TİHA'lar yerli ve milli hava-hava mühimmatlarını da taşıyacak. AKINCI TİHA, TÜBİTAK/SAGE ve Roketsan tarafından üretilen milli mühimmatlar MAML, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)- MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM füzelerini kullanabilecek. Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı platformu tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi sayesinde yüksek uçuş güvenliği de sağlayacak. 24 saat havada kalabilen TİHA'lar, insan gözüyle tespit edilmesi mümkün olmayan kara hedeflerini tespit edecek. AKINCI TİHA, havadan havaya füze de atabilecek.BAYRAKTAR AKINCI, 400 kilogram dâhili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle göz dolduruyor. AKINCI TİHA, 5.5 ton kalkış ağırlığa, 12 metre uzunluğa sahip.AKINCI TIHA PT-1 prototipi, ilk uçuşundan 35 gün sonra, geçtiğimiz gün, sistem doğrulama testi amaçlı ikinci uçuşunu yaptı. Beklentileri karşılayan TİHA, bundan sonra hava şartlarına bağlı olarak daha sık uçacak.

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