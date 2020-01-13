Göreve geldiği günden itibaren imza attığı somut bir proje olmayan İmamoğlu, İstanbul için hayati değeri bulunan projeleri de engellemek için elinden geleni yapıyor.

Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ni iptal edip bunun için de tören tutan İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesini de engellemek için her gün yeni bir manipülasyon girişiminde bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu’nun bir yalanı daha belgeleriyle ortaya çıktı! Mehmet Tevfik Göksu manipülasyonu İBB Meclisi’nde anlattı

İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin protokolünün hukuksuz olduğunu iddia ederek İBB olarak Kanal İstanbul projesinden çekildiklerini duyurmuştu ve "Bu protokol, atanmış geçici büyükşehir belediye başkanı tarafından, meclis kararı olmadan imzalandığı için zaten hukuksuzdur. İmzalandıktan 2 ay sonra Meclis tarafından karar alınmaya çalışılmıştır" ifadelerini kullanarak projeyi itibarsızlaştırma girişiminde bulunmuş ve hukuksuz olduğunu öne sürmüştü.

İmamoğlu'nun bu manipülasyon girişimi AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu tarafından bugün gerçekleştirilen İBB Meclis toplantısında belgeleriyle ortaya konuldu. Göksu, İmamoğlu'nun "hukuksuzluk" olarak nitelediği "meclis kararı olmadan proje onaylama" eylemini İmamoğlu'nun Paris Belediye Başkanı ile meclis kararından önce imzaladığı protokollerle gerçekleştirdiğini belgeleriyle ortaya koydu.





İMAMOĞLU: MECLİS KARARI OLMADAN İMZALANDIĞI İÇİN HUKUKSUZDUR

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aralık ayında İBB'nin Saraçhane'deki binasında basın toplantısı düzenleyerek Kanal İstanbul projesi protokülünden çekileceklerini duyurdu. Projenin "hukuksuz" olduğunu iddia eden İmamoğlu, "Bu protokol, atanmış geçici büyükşehir belediye başkanı tarafından, meclis kararı olmadan imzalandığı için zaten hukuksuzdur. İmzalandıktan 2 ay sonra Meclis tarafından karar alınmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla hukuksuzluğu geri almak benim görevimdir." İfadelerini kullandı.





"HUKUKSUZLUĞA" PARİS'TE İMZA ATTI!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Paris'te, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile İstanbul-Paris 'Kardeş Kent' Protokolunu imzaladı.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu İmamoğlu'nun "hukuksuzluk" olarak nitelediği eylemi İmamoğlu'nun da gerçekleştirdiğini bugün yapılan İBB Meclisinde belgeleriye ortaya koydu.





Ekrem İmamoğlu'nun yalanını ortaya çıkaran Göksu, İmamoğlu'nun iki yüzlü tutumunu da belgeleriyle gözler önüne serdi. Göksu şöyle konuştu:

"PEKİ SORUYORUM ŞİMDİ SİZE"

"Allah öyle bir denk getiriverdi ki. Dedi ki efendim meclis kararından önce belediye başkanı imzalamış. Onun için bu olmaz. Peki soruyorum şimdi size. 2 Ekim'de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş Paris Belediye Başkanı ile protokol imzalamış. Meclis'e ne zaman geliyor. Tam bir, bir buçuk ay sonra. Dedim ya Allah insanı iddiasıyla vururmuş.





"HUKUKEN YANLIŞ MI DEĞİL"

Şimdi ondan dolayı bu protokol geçersiz diyeceksiniz. Ama diz gidip Paris Belediye Başkanı ile protokol imzalayacaksınız. İmzaladıktan bir, bir buçuk ay sonra Meclis'e bu protokolü kabul et diye göndereceksiniz. Hukuken yanlış mı değil. İdari işlemin tamamlanmasıdır.





"MANİPÜLASYON YAPMAK İÇİN İLLA YANLIŞ SÖYLEMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"

Ama manipülasyon yapmak için illa yanlış söylemek zorunda değilsiniz. Bir projeye karşı olabilirsiniz. Bir projeyi benimsemiyor olabilirsiniz. Bir projeye karşı farklı kanaatleriniz olabilir. Ama bu farklı kanaatlerin yanlış söylemenizi gerektirmez. "





