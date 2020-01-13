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’ta 2 asker şehit oldu

, 'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 13.1.2020 21:57 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 21:59
Irak’ta 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında 13 Ocak 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada biri güvenlik korucusu olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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