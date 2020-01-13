Renklendirme taktiği ile kurumlara sızdılar

etullahçı

Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi sonrasında devlete sızarken deşifre olmamak için icat ettiği "renklendirme" taktiğini örgütün imamları vasıtasıyla yürüttüğü ortaya çıktı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre örgüt, renklendirme imamlarının talimatlarıyla kritik devlet kurumlarına ve farklı dini grupların içine sızmaya çalıştı. Örgütün kontrolündeki militanları farklı grup ve cemaatlerin içerisine soktuğu, bu gruplar vasıtasıyla devlette yapılanma çabasına girdiği tespit edildi. Aynı yöntemin MİT mahrem yapılanması için de yürütüldüğü anlaşıldı. Bu yönteme örgüt jargonunda 'renklendirme taktiği' denildiği biliniyor. Örgütün renklendirme imamlarının çalışmalarını itirafçı olan istihbarat mahrem imamlarından Salim Zeybek deşifre etti. Zeybek ayrıca MİT yapılanması içerisinde Fatih Cengiz isimli örgüt mensubunun renklendirme çalışması yürütmeye çalıştığını söyledi.Mahrem imam Salim Zeybek ifadesinde şu kritik itiraflarda bulundu: "FETÖ/PDY tarafından 17-25 Aralık 2013 tarihi sonrasında renklendirme yapıldığını, bu konuda örgüt mensuplarına talimat verildiğini biliyorum. Ben de renklendirme çalışması kapsamında Erenköy Cemaati'nin mahalledeki sohbetlerine ve kandil gibi etkinliklerine katılmıştım. MİT mahrem yapılanması içerisinde Fatih Cengiz isimli örgüt mensubunun renklendirme çalışması yürüttüğünü biliyorum. Bu kapsamda MİT'e alınacak kişilerle ilgili renklendirme yapıldığını, bu kişilerin farklı dini grupların ve cemaatlerin içerisine sokulduğunu, o cemaatlerden gibi gösterildiğini, bu bağlantı sayesinde MİT'e eleman olarak alınmaya çalışıldıklarından haberdarım. Fatih Cengiz'in hâlihazırda Almanya'da olduğunu biliyorum."Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesi ile ilgili hazırlanan iddianamede, suikastı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın arkadaşı Sercan Başar ile birlikte S.D. isimli bir vakıf içerisinde saklandığı ve bu vakıf içerisinden FETÖ'ye bilgi aktarımında bulunduğu bilgisine yer verilmişti. Altıntaş'ın bunu yaparken örgüt içerisindeki renklendirme taktiğini kullandığı belirlenmişti.