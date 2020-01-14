Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > AK Parti'ye geçen Erzurum Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan kimdir? Sıddık Demircan kaç yaşında ve nereli?

AK Parti'ye geçen Erzurum Olur Belediye Başkanı kimdir? Sıddık Demircan kaç yaşında ve nereli?

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bugün gerçekleşen grup toplantısının ardından farklı partilerden bazı belediye başkanlarının Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geçtiği açıklandı. Cumhurbaşkanı tarafından rozetleri takılan belediye başkanlarının isimleri arama motorlarında araştırılmaya başlanırken bu bağlamda ismi yoğun olarak araştırılan isimlerden bir tanesi de Erzurum Olur Belediye Başkanı . İşte partilerinden istifa ederek Adalet ve Kalınma Partisi’ne geçmek üzere başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen isimlerden bir tanesi olan Erzurum Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının cevapları…

Giriş Tarihi: 14.1.2020 14:40
AK Parti'ye geçen Erzurum Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan kimdir? Sıddık Demircan kaç yaşında ve nereli?

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan tarafından geçtiğimiz günlerde farklı partilere mensup belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği açıklanmıştı. Bugün gerçekleşen grup toplantısında, parti değişikliği gerçekleşen beş belediye başkanının rozetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. Bu gelişmenin ardından Sıddık Demircan kimdir, günün yanıtı merak edilen soruları arasında yerini aldı.

SIDDIK DEMİRCAN AK PARTİ'YE KATILDI

31 Mart 2019 seçimlerinde bağımsız aday olarak Olur Belediye Başkanı seçilen Sıddık Demircan, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Grup Toplantısı sonrası yapılan katılım töreninde Demircan'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Başkan Demircan'ın AK Parti'ye katılmasından dolayı bir açıklama yapan Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Sayın Demircan'ın partimize katılımı AK Parti Grup Toplantısı'nın hemen ardından coşkuyla gerçekleştirildi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özhaseki ve Ak Parti Erzurum Milletvekilleri, tören sonunda güzel bir birliktelik selamı verdi. Bu Olur halkı için de bir müjde anlamına gelmektedir. Türkiye'nin hizmet eden yüzü, eserler bırakan, ülkenin makus talihini değiştiren parti olarak yeniden Olur'a hizmet edeceğimiz için mutluyuz." İfadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti'ye geçen Erzurum Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan kimdir? Sıddık Demircan kaç yaşında ve nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN