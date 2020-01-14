AK Parti'ye geçen Erzurum Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan kimdir? Sıddık Demircan kaç yaşında ve nereli?

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan tarafından geçtiğimiz günlerde farklı partilere mensup belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği açıklanmıştı. Bugün gerçekleşen grup toplantısında, parti değişikliği gerçekleşen beş belediye başkanının rozetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. Bu gelişmenin ardından Sıddık Demircan kimdir, günün yanıtı merak edilen soruları arasında yerini aldı.

SIDDIK DEMİRCAN AK PARTİ'YE KATILDI

31 Mart 2019 seçimlerinde bağımsız aday olarak Olur Belediye Başkanı seçilen Sıddık Demircan, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Grup Toplantısı sonrası yapılan katılım töreninde Demircan'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Başkan Demircan'ın AK Parti'ye katılmasından dolayı bir açıklama yapan Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Sayın Demircan'ın partimize katılımı AK Parti Grup Toplantısı'nın hemen ardından coşkuyla gerçekleştirildi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özhaseki ve Ak Parti Erzurum Milletvekilleri, tören sonunda güzel bir birliktelik selamı verdi. Bu Olur halkı için de bir müjde anlamına gelmektedir. Türkiye'nin hizmet eden yüzü, eserler bırakan, ülkenin makus talihini değiştiren parti olarak yeniden Olur'a hizmet edeceğimiz için mutluyuz." İfadelerini kullandı.