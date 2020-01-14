FETÖ'cü Hakan Şükür battı! Yeni işi bakın ne oldu...

Alman Welt am Sonntag gazetesi, Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan ve 2015 yılında ABD'ye kaçan FETÖ'cü Hakan Şükür'ün açtığı kafenin battığını, iş yerinin kapısına kilit vurarak Uber şoförlüğü ve kitap satıcılığı yapmaya başladığını yazdı.

LÜKS BİR CAFE AÇMIŞTI

FETÖ firarisi olarak ABD'de çeşitli işler yapan Hakan Şükür'ün ailesinin de mal varlıklarına el konulmuştu. Hakan Şükür eşi ve çocuklarıyla birlikte ABD'ye kaçtıktan sonra Palo Alto şehrinde ''Tuts Bakery-Cafe'' adlı kafe-restoran açmıştı. California eyaletindeki lüks yaşamını geride bırakan Hakan Şükür, yeni bir yere taşınmak için FETÖ'cülerle irtibata geçmiş.

Teksas ve Virginia eyaletlerini düşünen Hakan Şükür'ün FETÖ'cülerin üssü haline gelen Fairfax bölgesinde ev aradığı söyleniyor.