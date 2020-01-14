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kanalından 'na açık destek! 'yi eleştirenlere karşı

'li yönetimindeki 'ye bağlı iştiraklerden Kitapçısı'nın, 'lı terörist 'ın kitabını satması büyük tepkilere neden olmuştu. Sosyal medya üzerinden tepki yağan İBB’ye PKK kanalı sahip çıktı. Terör destekçisi “Medya Haber” kanalı İBB’nin terörist Sakine Cansız’ın kitabını satmasına yapılan eleştirileri “İBB’nin tanıtımı Kenan Kıran’ın Kürt ve kadın düşmanlığını ayağa kaldırdı” diyerek tepkilere karşı İBB’yi savunan bir haber yayınladı.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 20:57 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 21:08
PKK kanalından Ekrem İmamoğlu'na açık destek! İBB'yi eleştirenlere karşı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP'li isimlerin terör örgütüne üyelikten tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş'ın yazdığı hikayenin tiyatrosuna gitmesi henüz gündemdeki yerini korurken bir skandal da İBB'den gelmişti.



İBB'YE TEPKİ YAĞDI!
İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, Paris'te öldürülen PKK'lı Sakine Cansız'ın kitaplarını satışa çıkarmıştı. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı iştiraklerden İstanbul Kitapçısı'nın, PKK'lı terörist Sakine Cansız'ın kitabını satması büyük tepkilere neden olmuş ve sosyal medyada büyük infiak yaratmıştı.

İmamoğlu'nun İBB'sinde skandalların arkası gelmiyor! Şimdi de Terörist Sakine Cansız'ın kitabını satıyorlar


MAMOĞLU'NUN SATIŞINI SAVUNDU! KİTABIN YASAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Konuyla ilgili açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, kitapların her yerde satıldığını iddia etti. Ancak İmamoğlu'nun bu iddiası da yalan çıktı. Diyarbakır Sulh ve Ceza Hakimliği'nin, 2016'da söz konusu kitabın satışını ve dağıtımını yasakladığı ortaya çıktı.

PKK KANALINDAN İBB'YE DESTEK
Sosyal medya üzerinden tepki yağan İBB'ye PKK kanalı sahip çıktı.

Terör destekçisi "Medya Haber" kanalı İBB'nin terörist Sakine Cansız'ın kitabını satmasına yapılan eleştirileri "İBB'nin tanıtımı Kıran'ın Kürt ve kadın düşmanlığını ayağa kaldırdı" diyerek tepkilere karşı İBB'yi savunan bir haber yayınladı..

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PKK kanalından Ekrem İmamoğlu'na açık destek! İBB'yi eleştirenlere karşı
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