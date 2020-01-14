Son dakika: Darbeci Hafter'e bağlı gruplar saldırılara devam etmek için Trablus'un güneyinde toplanıyor

BM'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek olmalarını istedi.

UNSMIL tarafından yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların kalıcı şekilde sonlandırılabilmesi için taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "UNSMIL, Trablus'taki sivil nüfus, evlerini terk eden yüz binlerce insan ve okullarına gidemeyen 116 bin çocuk adına, tarafları devam eden diplomatik çabalara bir fırsat vermek için ilan edilen ateşkese bağlı kalmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

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