Yazıklar olsun size

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Diyarbakır'da, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, cezaevindeki HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Devran' adlı öykünün tiyatrosuna katılan CHP'lilere tepki gösterdi.Evlatlarımızın dağa çıkarılmasından sorumlu olan bir kişinin yazdığı tiyatro oyununa giden CHP'liler annelere nasıl hesap verecek.HDP PKK demektir, CHP neden görmezlikten geliyor.Bizim çocuklarımızın şu an dağda olmasının sorumlusu HDP'dir. CHP de, HDP'nin peşinden gidiyor. Selahattin Demirtaş, çocuklarımızı dağa götüren bu partinin genel başkanı. CHP, kalkıp Demirtaş'ın oyununa gidiyor. Sözde tiyatro. Oraya gidenler eğer anneyse, gelip bizi ziyaret etsinler.Tiyatroya gideceklerine, gelip bizim yaşadığımız gerçek hayatı görsünler.Çocukları terör örgütünce kaçırılan ailelerin evlat nöbetine 2 aile daha katıldı. 134'üncü gününe giren eylemde aile sayısı 67'ye yükseldi. Diyarbakır'da Kayapınar ilçesinden 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan kızı Pelda için oturma eylemine katılan Anne Gevriye Ayhan ile Bingöl'den gelen baba Metin Açan, 8 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen oğlu Hakan ile 4 yıl önce 24 yaşında dağa götürülen oğlu Harun için eyleme katıldı.Orada bir tiyatro var.Diyarbakır'da HDP binası önünde gerçekbir hayat var. O fotoğraf karesindekileriben Diyarbakır'daki annelerinyanına davet ediyorum.Oradaki annelerin feryadını dabir görsünler.Daha önce de kahvaltılı toplantılarlabirlikte görüntü vermişlerdi.Bunu toplumu AK Parti karşıtlığında biraraya getirme noktasında bir hareket olarakgörüyorum. ANKARAKAMUOYU önünde inkâr etmelerine rağmen perde arkasında aralarından su sızmayan CHP ve HDP'nin ittifakı bir kez daha gözler önüne serildi. HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı "Devran" isimli kitabındaki öykülerin Jülide Kural tarafından sahnelendiği okuma tiyatrosuna, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu katıldı. Tiyatroda Kadir İnanır ve CHP'li Barış Yarkadaş'ın olması da dikkat çekti..