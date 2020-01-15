CHP’li başkan mahrem imamla ABD’ye gitmiş

İzmir'de FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen iddianame 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianameye göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği'ne üyeliği olan ve dernek faaliyetleri kapsamında Afrika'ya giden Oğuz, "Küçüklüğümden beri Afrika'ya sevgim vardı. Bu nedenle Afrika ile ilgili bir oluşumun içerisinde yer almak istedim. Afrika ile ilgili yaptığım araştırmalarda söz konusu derneğin vasıtasıyla bu işlere katılabileceğim söylendi" dedi.

CHP'li İzmir Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı

İddianamede, Oğuz'un 26 Ekim 2010'da ABD'ye yaptığı 3 günlük ziyaretin detayları da yer aldı. Oğuz ABD'ye mahrem imam Hüseyin Ç. ile birlikte gidip, birlikte geri döndü. Oğuz 17 Mart 2010'daki başka bir seyahatinde ise Ankara üzerinden Esenboğa Havalimanı'nı kullanarak yurda dönerken, yanında FETÖ firarisi gazeteci Adem Yavuz Arslan, FETÖ'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan Emir Ağbaş, FETÖ davasında yargılanan kapatılan TUSKON'un genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve FETÖ'den işlem gören 4 kişi de vardı.



TELEFON TRAFİĞİ

İddianamede, Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan temin edilen HTS kayıtlarına göre Oğuz'un, 15 Temmuz darbe girişimini planlayan 5 sivil imamdan biri olan FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması imamlardan "Metin ve Fevzi" kod adlı Hakan Çiçek'in kullandığı telefon hattıyla, 10 Aralık 2012 ile 24 Mart 2014 arasında 17 kez irtibat kurduğu tespit edildiğine de yer verildi. Oğuz bu durumu ise "Hakan Çiçek ismi tanıdık geldi. Muhasebesini tuttuğum bir şirketin ortağı olabilir" diye açıkladı Oğuz'un FETÖ'nün mahrem imamı Hüseyin Ç. ile 39 kez görüştüğü aktarılan iddianamede başkası adına kayıtlı olan ancak mahrem imam tarafından kullanılan GSM hattı ile sadece Oğuz'un arandığı kaydedildi.