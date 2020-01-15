Kumpas mağduru pilotlar vatan için göreve hazır

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) emekli pilotlara seferberlik eğitimi verildi.Uçuş bilgileri ve geçmiş eğitimleri güncellenen emekli pilotlardan gerek görüldüğünde göreve hazır olmaları istendi. Seferberlik eğitimi verilen pilotlardan çoğunun geçmişte FETÖ'nün kumpası veya baskısıyla TSK'dan tasfiye edilen subaylar olduğu öğrenildi. Bu subaylardan emekli hava kurmay albay Osman Başıbüyük, seferberlik eğitimleri ve Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ temizliğine ilişkin son durumu SABAH'a değerlendirdi.* 14 yaşında TSK'ya girdiğimizde bu vatanı canımız pahasına savunmak için yemin ettik. Devlet ne zaman isterse gider canımızı ortaya koyarız.* Bu örgütün 2006'dan beri soruları çalıp Silahlı Kuvvetlere sızdığı tespit edildi. En fazla da Hava Kuvvetleri'ne adam sokmuşlardı. FETÖ'cüler kendilerine alan açmak için kimilerini kumpaslarla tutukladı, kimilerini baskı ve mobingle istifaya zorladı.* Mecburi hizmet süresi 15 yıldan 10 yıla indirilmişti. Pilotlar sivile geçtiklerinde iyi maaşlar alıyordu. Baskı yaptıkları askerlerin kendileri ayrılıp gitmeleri için süre indirildi.* Neyse ki 15 Temmuz darbe girişimi başarısız oldu. Devlet özellikle Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ'cülerin tasfiyesi için operasyonlar yaptı. FETÖ'cü bir pilotun altına mühimmat dolu uçak veremezsin. Hava Kuvvetleri'ndeki tüm FETÖ'cü pilotlar atıldı. Yerlerine onların geçmişte tasfiye ettiği subaylardan alıml yapıldı. Mecburi hizmet süresi de 21 yıl oldu. Pilotlarımızdan yüzde 80'i bu şekilde gelenler.

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