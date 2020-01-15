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Son dakika: Bakan 'ndan flaş açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt , Ankara SETA'da "Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" konulu panelde önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Berlin Zirvesi hakkında "Siyasi çözüme ulaşıncaya kadar destek vereceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 15:22
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Libya açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara SETA'da "Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" konulu panelde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Kolay bir coğrafyada yaşamadığımız ortada. Yeni bir dünya savaşına sebep olmadan inandığımız değerleri savunmamız gerekiyor. Böyle bir ortamda Türkiye olarak girişimci ve insanı bir dış politika benimsiyoruz. yeri geldiğinde sahadaki mücadelenin dünya barışına katkı sağladığını görüyoruz. Barış Pınarı harekatı bizim için sadece bir güvenlik kaygısı operasyonu değildir. Yanı başımızdaki ülkeler için de olumlu sonuçları olmuştur. Harekat başladıktan sonra iki süper güçle, önce ABD sonra Rus ortaklarımızla masaya oturduk."

Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ ÜZERİNE;

Hep tek taraflı girişim yapmayın çağrısı yapıyoruz. Yunanistan başta olmak üzere deniz yetki alanlarını belirlemek üzere mutabakat imzalamaya açığız. Yeter ki Türkiye dışlanmasın. Doğu Akdeniz'de en uzun sınırları olan ülke biziz, bizsiz bir anlaşma olamaz. Bu çağrılarımıza rağmen Türkiye'yi dışlama çabaları devam etmiştir.

Önümüzdeki süreçte bu alanlarda çabalarımızı sürdüreceğiz. Libya'da ateşkes ve kalıcı bir siyasi çözüm istiyoruz. Berlin Zirvesi'nde Erdoğan ve Putin de katılacak. Libya'daki barışa verdiğimiz önemin göstergesi. Siyasi çözüme ulaşıncaya kadar BM'nin çabalarına destek vereceğiz. Suriye'de de hem sahada hem masada yoğun çaba sarf ediyoruz.

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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Libya açıklaması
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