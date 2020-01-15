Son dakika haberi: F-35'te Türkiye'nin üretimi en az 2020 sonuna kadar sürecek

ABD, JETLERİN ÜRETİMİ İLE İLGİLİ TÜRKİYE'YE BAĞLI KALMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye'yi, Rus S-400 alımından sonra F-35 programından çıkarmak üzere girişimlerde bulunan ve ikili ilişkilerin bir süre zarar görmesine neden olan ABD, yine de jetlerin üretimi konusunda Türkiye'ye bağımlı olmaya devam ediyor. Bugün konuyla ilgili bir son dakika haberi geldi.

SATIN ALMACI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI MART'TA BİTECEK DEMİŞTİ AMA...

Pentagon'un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki F-35 parça üretiminin tamamını Mart 2020'ye kadar ABD'ye taşınacağını duyurdu.