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Son dakika haberi: F-35'te 'nin üretimi en az 2020 sonuna kadar sürecek

Son dakika haberi... 'li Defense One, 'un mart ayının sonuna kadar 'de gerçekleşen F-35 üretiminin tamamen biteceği açıklamasını yalanladı. Buna göre üretim, 2020 yılı boyunca sürecek. S-400 alımı sonrasında bir krize dönüştürülerek Türkiye'nin programdan çıkarılmak istenmesinin ardından tartışmalar uzun süre devam etmişti. Ancak F-35'lerin en kritik parçaları halen Türkiye'de üretilmeye devam ediyor. Buna göre Pentagon'un satın almacı Müşteşar yardımcısının Mart olarak işaret ettiği tarihin de gerçeği yansıtmadığı yine ABD'li yetkililerce duyuruldu. İşte F-35 üretimi ile ilgili son dakika haberi ve ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 15.1.2020 10:21
Son dakika haberi: F-35'te Türkiye'nin üretimi en az 2020 sonuna kadar sürecek

ABD, JETLERİN ÜRETİMİ İLE İLGİLİ TÜRKİYE'YE BAĞLI KALMAYA DEVAM EDİYOR

'yi, Rus S-400 alımından sonra F-35 programından çıkarmak üzere girişimlerde bulunan ve ikili ilişkilerin bir süre zarar görmesine neden olan , yine de jetlerin üretimi konusunda Türkiye'ye bağımlı olmaya devam ediyor. Bugün konuyla ilgili bir son dakika haberi geldi.

SATIN ALMACI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI MART'TA BİTECEK DEMİŞTİ AMA...

'un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki F-35 parça üretiminin tamamını Mart 2020'ye kadar ABD'ye taşınacağını duyurdu.

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Son dakika haberi: F-35'te Türkiye'nin üretimi en az 2020 sonuna kadar sürecek
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