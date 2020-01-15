Wikipedia hakkında son dakika gelişmesi: Ne zaman açılacak? AYM gerekçeli kararı sonrası Vikipedi açılıyor mu?

Anayasa Mahkemesi (AYM) geçtiğimiz günlerde Vikpedi ile ilgili flaş bir karar vermiş ve erişim engelinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetmişti. Bu kararın ardından milyonlarca vatandaşlar Wikipedia açılıyor mu ve Vikipedi ne zaman açılacak sorularının yanıtını araştırma başlamış ve resmi makamlardan yapılan açıklamaların ardından gözler gerekçeli karara çevrilmişti. AYM tarafından verilen hükmün gerekçeli kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, şimdi ne olacak? İşte Vikipedi erişim engeli ile ilgili tüm detaylar….

WIKIPEDIA AÇILIYOR MU? GEREKÇELİ KARAR YAYIMLANDI

AYM, geçen ayki kararında Wikipedia yasağıyla ilgili ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmişti. Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararda, Anayasa'nın dayanak alınan 26'ncı maddesinin ilgili kısmı şöyle aktarıldı: