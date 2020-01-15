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hakkında son dakika gelişmesi: Ne zaman açılacak? AYM gerekçeli kararı sonrası açılıyor mu?

ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 2017 yılında ’de erişim engeli getirilen Wikipedia açılıyor! tarafından Anayasa'nın dayanak alınan 26'ncı maddesinin ilgili kısmına referans gösterilerek yapılan açıklamada, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği ifade edildi. Böylece, Anayasa Mahkemesi’nin kararı, gerekçeli kararın ’de yayınlanmasıyla kesinleşmiş oldu. Adale Bakanı Abdulhamit Gül geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından erişim engelinin kaldırılabileceğini söylemişti. Peki, Wikipedia ne zaman açılacak? Kısa süre içerisinde tarafından ’nin Türkiye’den erişime açılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 19:23 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 19:23
Wikipedia hakkında son dakika gelişmesi: Ne zaman açılacak? AYM gerekçeli kararı sonrası Vikipedi açılıyor mu?

Anayasa Mahkemesi (AYM) geçtiğimiz günlerde Vikpedi ile ilgili flaş bir karar vermiş ve erişim engelinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetmişti. Bu kararın ardından milyonlarca vatandaşlar Wikipedia açılıyor mu ve Vikipedi ne zaman açılacak sorularının yanıtını araştırma başlamış ve resmi makamlardan yapılan açıklamaların ardından gözler gerekçeli karara çevrilmişti. AYM tarafından verilen hükmün gerekçeli kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, şimdi ne olacak? İşte Vikipedi erişim engeli ile ilgili tüm detaylar….

WIKIPEDIA AÇILIYOR MU? GEREKÇELİ KARAR YAYIMLANDI

AYM, geçen ayki kararında Wikipedia yasağıyla ilgili ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmişti. Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararda, Anayasa'nın dayanak alınan 26'ncı maddesinin ilgili kısmı şöyle aktarıldı:

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Wikipedia hakkında son dakika gelişmesi: Ne zaman açılacak? AYM gerekçeli kararı sonrası Vikipedi açılıyor mu?
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