Wikipedia ne zaman açılacak? Anayasa Mahkemesi kararı sonrası Wikipedia'ya giriş yapılabilecek mi?

Dünyanın en kapsamlı internet ansiklopedileri arasında gösterilen Wikipedia, bilindiği üzere mahkeme kararı ile erişim engeli konulmuştu. Gelen son dakika haberine göre ise Anayasa Mahkemesi konu ile ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Kararın gerekçesi Resmi Gazete üzerinden yayınlanırken vatandaşlar Wikipedia ne zaman açılacak? Anayasa Mahkemesi kararı sonrası Wikipedia'ya girilecek mi? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Resmi Gazete üzerinden duyurulan karar ve detaylar…

WIKIPEDIA NE ZAMAN AÇILACAK?

Anayasa Mahkemesi Wikipedia hakkında gerekçeli kararını açıkladı. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM'nin gerekçeli kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ulaşır ulaşmaz Wikipedia erişime açılacak.

Anayasa Mahkemesi, kararın gerekçesinde Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı. Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başlamış oldu. Anayasa Mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne de gönderdi.

Yüksek Mahkeme'nin kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletmesiyle birlikte Wikipedia'nın erişime açılacağı bildirildi.

WIKIPEDIA NEDEN YASAKLANMIŞTI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),Wikipedia'ya 29 Nisan 2017'de erişimin engellenmesine karar verdi. Gerekçe olarak Wikipedia'da yer alan ve Türkiye'yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılmaması gösterilmişti.