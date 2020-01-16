Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı çıkan Mimarlar Odası'nın, 52 sene öncede 1. Boğaz Köprüsü'ne karşı çıktığı ortaya çıktı.



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanal İstanbul yapılmaması için açtığı dava reddedildi. Aynı Mimarlar Odası'nın 1968 yılında 1. Boğaz Köprüsü yapılmaması için dava açtığı ve "Boğaz Köprüsü, Türkiye ve İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir" iddiasında bulunduğu öğrenildi.



Söz konusu örnekler, Mimarlar Odası'nın ülkenin yararına olan projelere 52 yıldır karşı çıktığını gözler önüne seriyor.



A Haber Televizyonu'nda yayınlanan ve Hikmet Öztürk'ün sunduğu "Memleket Meselesi" adlı programda, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan zihniyetin yıllar geçse de değişmediği gözler önüne serildi.

52 yıl önce Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkan zihniyet bugün de Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı

ERDOĞAN: "AYNI ZİHNİYET… DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Erdoğan, "'Boğaziçi Köprüsü, İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir.' diyen zihniyet, şimdi de 'Kanal İstanbul en büyük felaket' kampanyası yürütüyor. Aynı zihniyet. Değişen bir şey yok" dedi.



Erdoğan'ın sözleri, geçmişte 1.Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkanları hatırlattı.



Mimarlar Odası; Mart 1968'de 1. Boğaz Köprüsü yapılmaması için dava açtı ve "Boğaz Köprüsü, Türkiye ve İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir" iddiasında bulundu. Mimarlar Odası yöneticileri, Boğaz Köprüsü'nün maliyetinin resmi açıklamaların aksine 5 milyar olacağını, bunun yanı sırada 20 milyarlık arsa spekülasyonuna yol açacağını iddia etti.









Dönemin CHP Eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, "Hiç gereği yokken İstanbul'a asma köprü yapıyorlar. Bu köprüden mutlu azınlık, zenginler geçecektir" iddiasında bulundu.



CHP'li Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya da, "Boğazın güzelliğini bozar" ifadelerini kullandı.



CHP'li Eski Maliye Bakanı Prof. Dr. Besim Üstünel ise, "Köprü akıl ve hesap işi değildir" iddiasında bulundu.



Süleyman Demirel, 1. Boğaz Köprüsü'nü yaptığı gerekçesiyle İnşaat Mühendisleri Odası'ndan atıldı ve mühendislik yapması engellendi. Devlet Planlama Müsteşarı Turgut Özal da köprüye onay verdiği için Elektrik Mühendisliği Odası'ndan ihraç edildi



Tüm engellemelere rağmen 1. Boğaz Köprüsü 30 Ekim 1973 tarihinde açıldı.









AYNI MİMARLAR ODASI, KANAL İSTANBUL'UN YAPILMAMASI İÇİN DAVA AÇTI!

Aynı zihniyet, Kanal İstanbul'un yapımına engellemek için harekete geçti ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) 9 şubesi Kanal İstanbul yapılmaması için dava açtı.







TMMOB'a bağlı 9 meslek odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenen Kanal İstanbul'a ilişkin iş birliği protokolünün iptali istemiyle İstanbul 8. İdare Mahkemesinde dava açtı.







Dava dilekçesinde, protokolün konusunun tüm uluslararası sözleşmelere, Anayasa'ya, Çevre Düzeni Planı'na aykırı olduğu, protokol kapsamında tarım alanlarının ve karasal ekosistemin geri dönülemez şekilde bozulacağı, doğal ve arkeolojik sit alanlarının, tabiat parklarının yok olacağı savunuldu.







MAHKEME OY BİRLİĞİYLE REDDETTİ

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, protokolün iptali istemiyle açılan davayı oy birliğiyle reddetti.







Mahkeme; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenen Kanal İstanbul'a ilişkin iş birliği protokolünün hukuka uygun olduğuna hükmetti.















