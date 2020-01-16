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Son dakika: Dışişleri Bakanı duyurdu: Hafter 'da anlaşmasına uymaya hazır

Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak Pazar günü yapılacak Konferansı için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu. Davet öncesi Hafter'le görüşmek üzere Libya'ya giden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas son dakika açıklamalarda bulundu. Bingazi’de Hafter ile görüşen Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hafter’in Berlin’de 19 Ocak’ta düzenlenecek Libya Konferansı’nın başarılı olmasına katkı sağlamaya ve prensip olarak konferansa katılmaya hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Giriş Tarihi: 16.1.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 18:04 ABONE OL
Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı duyurdu: Hafter Libya'da ateşkes anlaşmasına uymaya hazır

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in mevcut ateşkese uyacağına söz verdiğini açıkladı.

Bingazi'de Hafter ile görüşen Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hafter'in Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya Konferansı'nın başarılı olmasına katkı sağlamaya ve prensip olarak konferansa katılmaya hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Maas, "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi." ifadesini kullandı.



ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI MAAS, HAFTER'LE GÖRÜŞMEK ÜZERE LİBYA'YA GİTMİŞTİ

Bingazi'ye gitmeden önce yaptığı açıklamada Maas, Berlin Süreci'nin Libya'da barış görüşmelerini başlatmak için uzun süredir sahip olunan en iyi fırsat olduğunu belirterek, "Aylardır, ülke dışından gelen silah ve savaşçıların ölümcül akışını nasıl durduracağımız konusunda görüşüyoruz. Bu konuda uzlaşmak için konuyla ilgili tüm uluslararası tarafları Pazar günü masaya çağırdık" diye konuştu.

"MESAJIMIZ AÇIK: KİMSE BU ÇATIŞMAYI ASKERİ YOLLARLA KAZANAMAZ"

Maas, Geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştüğünü ve bugün de Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları adına Halife Hafter ile görüşeceğini bildirerek; "Mesajımız açık: Kimse bu çatışmayı askeri yollarla kazanamaz. Ancak, bu çatışmayı uluslararası etkiden kurtarmak için ve böylece de savaş sonrası düzende BM Özel Temsilcisi (Ghassan) Salame'nin yönetiminde Libya içi görüşmelerin ve politik sürecin önünü açan bir pencere açılıyor" dedi.

Ayrıca Maas, "Tarafların, Libya'nın geleceğini tekrar Libya halkına teslim etmek için bu fırsatı kullanacağını umuyorum" açıklamasında bulundu.

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