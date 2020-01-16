Aslı Baş davasında sanıklara beraat

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9.5 yıl önce manken Aslı Baş'ın (32) ölümüyle ilgili görülen davada turizmci Ahmet Bayer (64) ve oğulları beraat etti.'Miss Model Of The World' yarışmasında birinci olan Aslı Baş, 2010 yılında 21 Temmuz gecesi, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının terasından düşerek, yaşamını yitirdi. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer ile oğulları Hakan (34) ve Volkan Bayer (32) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yanlarında çalışan Murat Umirov (43) hakkında da 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 9.5 yılda 3 cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği davanın Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 36'ıncı duruşmasında dün karar çıktı. Mahkeme heyeti, Ahmet Bayer, oğulları Hakan ve Volkan Bayer ile Murat Umirov'un 'Yüklenen suçun sanıklar tarafından işlediğinin sabit olmaması' uyarınca beraatlerine karar verdi. Kararın ardından Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş ile annesi Müyesser Baş, "32 yaşındaki çocuğumun canını aldınız" diyerek bağırınca, salondan dışarıya çıkarıldı. Ahmet Bayer ise, "Adaletten hiçbir zaman kaçmadık. Adalet yerini bulduğu için mutluyum" dedi.

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