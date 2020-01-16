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’yı erişime açtı

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Gerekçeli kararda, Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içeriğin olmadığı ifade edildi. Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderdi. Hâkimlik, Wikipedia'nın tekrardan erişime açılması kararını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletti. Kararın ulaşmasının ardından BTK, dün akşam siteyi yaklaşık 2.5 sene sonra tekrar erişime açtı.
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BTK Wikipedia’yı erişime açtı
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