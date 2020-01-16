İbrahim Burak Oğuz'un referansı Tunç Soyer ve Rıfat Nalbantoğlu

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'inCHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ üyeliğinden tutuklanmasının ardından, Oğuz'un referans gösterdiği ismin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olduğu ortaya çıktı. Oğuz'un partide belediye başkanı olmasına giden yolu, kendisi gibi mali müşavir olan eski İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu. İzmir Mali Müşavirler Odası'ndan arkadaş olan Nalbantoğlu'nun Oğuz'u aday yapılması için Tunç Soyer'e götürdüğü öğrenildi. Oğuz'la ilgili hem ilçe belediye meclisinde hem de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan açıklamaların aksine partide, "İddianamede var olan görüşme ve gerçekler ortada. Bu kadar somut bilgi, belge ve itiraflara rağmen sahip çıkılması doğru değil" görüşü hakim olduğu öğrenildi.