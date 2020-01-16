İdlib’de 483 kamp

Türkiye tarihin en büyük çadır kenti haline dönüşen ve 3 milyon nüfusun yaşam mücadelesi verdiği İdlib'te, dünyaya örnek olacak insani yardım seferberliği sürdürüyor. Türk Kızılay ve AFAD acil yaşam müdahalesi çalışmaları kapsamında kalacak yer, gıda ve sağlık ihtiyacı olan 50 bin kişi için harekete geçerek 3 uygulamayı devreye soktu. Türk Kızılay İdlib içinde 6 kamp daha kuruyor. 13'e yükselecek olan kamp sayısı ile 10 bin çadır bölgeye sevk edilecek ve 50 bin kişi buralara yerleştirilecek. İdlib içine mobil hastane, fırın ve alt yapı sistemleri kurulacak. Açılacak sevgi mağazalarından İdlib'liler ücretsiz giyinecek.Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık SABAH'a şu açıklamalarda bulundu:Göçü Suriye içinde yönetmeye, orada yerleştirmeye çalışıyoruz. Suriye'den gelmeye devam edenleri Türk sınırına yakın tampon bölgelerdeki kamplara yerleştirdik. 8 hastane ve 39 tıp merkezinde 2 bini aşkın sağlık personeli ile Suriye'de hizmet veriyoruz.Savaştan önce nüfusu 1.5 milyon olan İdlib'te şu anda 3 milyon kişi var. İdlib maalesef savaşın sürgün noktası oldu. Dramı kelimelerle anlatamıyoruz. Tamamı mülteci kampı haline gelmiş bir şehir. Bu insanlara en büyük insani desteği veren ülkeyiz.483 mülteci kampı var İdlib'de. Yığma bina, teneke barınak ve derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyorlar. Göçü Suriye içinde yönetmeye, orada yerleştirmeye çalışıyoruz. Temel stratejimiz bu. 50 bin kişinin çok acil barınma ve korunmaya ihtiyacı var. Bir evin içinde 5 aile, cami, okul, yıkılmış hastane ortamlarına sığınmış yüzlerce insan var. Bunlara yardım edilmez ise can kayıplarını olacağı bir kesim.50 bin insanı hemen bir çadır ve STK'larca yapılan briket binalara yerleştireceğiz. 6 yeni kamp kuracağız. Aralık'tan sonra 15 bin kişilik barınma kapasitesi olan 2 bin 500 çadır sevk ettik. Kurulumları sürüyor, 500 aileyi korumaya aldık. 10 bin çadır daha kuracağız.

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