Putin'in başbakan olarak önerdiği Mihail Mişustin kimdir? İşte Mihail Mişustin ile ilgili detaylar...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Parlamento'da gerçekleştirdiği yıllık konuşmasının ardından Başbakan Dimitri Medvedev istifasını duyurdu. Bunun üzerine Putin'in başbakan olarak önerdiği Mihail Mişustin tüm dünyanın gündemine geldi. Putin'in Federal Vergi Hizmetleri Başkanı ile görüşüp başbakanlık teklifinde bulunduğu ve onun da kabul ettiği bildirilirken Mihail Mişustin kimdir? Sorusu internet üzerinden araştırılmaya başladı. Peki, Putin'in başbakan olarak önerdiği Mihail Mişustin kimdir? İşte hakkında detaylar…

MİHAİL MİŞUSTİN KİMDİR?

Mihail Mişustin, 53 yaşındadır. 2010'dan beri Federal Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyor. Uzun yıllardır hükümette çalışan Mişustin'in ekonomi doktorası yaptığı biliniyor.Putin'in Mişustin'le görüşerek başbakanlık görevini teklif etti, konuya ilişkin yapılan açıklamada Mihail Mişustin'in görevi kabul ettiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adaylık teklifini, onay için Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sundu. Mişustin'le ilgili adaylık teklifinin oylaması yarın gerçekleştirilecek.

Başbakan Dimitri Medvedev bugün tüm kabinesiyle birlikte istifasını vermişti.

Parlamentonun alt kanadı Duma'da yapılacak oylamada, Putin'in önerdiği Mişustin'in başbakan olarak kabul edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

53 yaşındaki Mişustin 2010'dan bu yana Federal Vergi Hizmetleri adlı kurumun başkanı olarak görev yapıyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Mişustin ile görüşüp başbakanlık teklifinde bulunduğu ve onun da kabul ettiği bildirildi.

Putin ile birlikte kameraların karşısına geçen Medvedev, Putin'in talep ettiği reformların önünü açabilmek için bu kararı aldığını söyledi, kendisine teşekkür eden Putin'in elini sıktı.

Devlet Başkanı Putin, istifa eden Medvedev'in yeni hükümet yapısında Güvenlik Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirileceğini açıkladı. Putin, televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında Medvedev'in iç ve dış güvenlik konularından sorumlu olacağını belirtti.