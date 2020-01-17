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'da "10 numara yağ" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

'da atık yağların işlenerek akaryakıt olarak piyasaya sürüldüğü iddia edilen fabrikaya düzenlenen operasyonda 90 ton "10 numara" yağ ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.1.2020 10:12 ABONE OL
Aksaray'da 10 numara yağ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada atık yağlara çeşitli maddeler katılıp "10 numara yağ" diye tabir edilen kaçak akaryakıt üretildiği ve piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından fabrikaya düzenledikleri operasyonda 90 ton işlenmemiş "10 numara yağ", 4 akaryakıt pompası ve 5 ton gaz yağı ele geçirdi.

Operasyonda T.E.A. (39), G.K. (37), S.D. (37), H.S. (32), E.B. (24), Y.K. (55), T.S. (62), K.I. (32) ve C.G. (42) yakalandı.

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Aksaray'da "10 numara yağ" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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