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ücretleri belirlendi

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Bedelli askerlik ücretleri belirlendi
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nce, 2020 bedelli ve dövizle askerlik başvuru ücretleri belirlendi. Buna göre bedelli askerlik fiyatı 35 bin 54 lira 64 kuruş olarak belirlendi. Yükümlülerin 31 Aralık saat 18.00'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Ödemelerin ise 30 Haziran saat 18.00'e kadar yapılması gerekiyor. 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde ödenecek bedel ayrıca duyurulacak. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecek. 2020 dövizle askerlik ücreti 30 Haziran'a kadar 5 bin 261,09 avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak belirlendi. Ayrıntılı bilgiye askerlik şubelerinden ve "https://asal.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek. ANKARA
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