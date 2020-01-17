“HDP oğlumu hendek olayları sırasında PKK’ya teslim etti”

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yarbakır'da

, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde annelerin başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Evlat nöbetinin 136. gününde aile sayısı 70'e yükseldi. Şırnak'ta, terör örgütünün şehirleri harabeye çevirdiği hendek eylemleri sırasında ortaokul öğrencisi Mahmut Arslan'ın 5 yıl önce silah zoruyla kaçırıldığını belirten anne Hamdiye ve baba Emin Arslan, oturma eylemine katıldı. Boynuna Türk bayrağı asarak oturma eylemine katılan baba Emin Arslan, "Bizim PKK ile bağımız yok. Şırnak'taki hendek terörü döneminde, HDP ve PKK tarafından silah zoruyla kaçırılan oğlumuzu almak için eyleme katıldı. Suriye'de mi, Irak'ta mı? tüm araştırmalarımıza rağmen bulamadık. HDP ve PKK birdir. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim" ddedi. Kürtçe konuşan anne Hamdiye Arslan ise, oğlunun kokusunu özlediğini ve 5 yıldır geceleri huzuriçinde yatamadığını belirterek, "HDP, çocuklarımızı PKK'ya veriyor. Daha 14 yaşında annesinin yanında olması gereken çocuğu, dağa götürüp eline silah verdiler. Evladımı istiyorum" diye konuştu. Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülşen Orhan da oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etti.