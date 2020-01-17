Skandal beraat sonrası jet tutuklama

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargılandığı davada Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski EDOK Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı, eski korgeneral Metin İyidil hakkında, 14 Ocak'ta bu kez beraat kararı verilmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nin kararının ardından İyidil tahliye edilirken, skandal karara Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı itiraz etti. Başvuruyu değerlendiren 21'inci Ceza Dairesi, İyidil'in tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ender Coşkun'un talimatıyla özel ekip kuruldu. İyidil'in yakalanması için Ankara ve İstanbul'da çeşitli adreslere baskın düzenlendi. Evinde bulunamayan İyidil'in avukatı ve akrabası 2 kişi tarafından başka bir evde saklandığı tespit edildi. İyidil, Çankaya Birlik Mahallesi'ndeki bir evde dün sabah gözaltına alındı. İyidil'e yardım ettiği öne sürülen avukatı A.K. ile iki akrabası da gözaltına alındı. İyidil, Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesine sevk edildi.Mahkemeye çıkarılan İyidil, savunmasında, "44 yıl devletime milletime hizmet ettim. Mankurt değilim, darbe gecesi yaptığım tüm faaliyetler darbenin engellenmesine yönelik olmuştur. Emrimdeki bana bağlı zırhlı birliklerden tankların çıkmaması ve darbenin bastırılması yönünde katkıda bulunmak üzere fiillerde bulundum. Hakkımda verilen beraat kararı doğrudur. Devletime milletime ülkeme bayrağıma hep bağlı kaldım" dedi. Savunmanın ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, İyidil'in kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verilen İyidil, yeniden cezaevine gönderildi. İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan biri avukat 3 şüpheli ise savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.HAKIMLER ve Savcılar Kurulu (HSK), Metin İyidil'in beraatına ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi başkan ve üyeleriyle ilgili harekete geçti. HSK 1. Dairesi, tartışmalara yol açan kararda, bir kasıt olup olmadığının araştırılması için soruşturma başlattı. Kararın altında imzası bulunan başkan ve üyeler tedbir olarak görevden alındı. Soruşturma kapsamında, İyidil'in tahliyesini sağlayan kararı veren 20. Ceza Daire Başkanı Hulusi Gül Çorum'a, üyeler Hakan Tural Eskişehir, İsa Karakoç ve Alaaddin Akdere ise Konya'ya tayin edildi.

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