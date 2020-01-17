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Son Dakika haberi: Canlı yayında açıklandı! İşte ’in son isteği…

Bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında olan ’in eşi ve (DSP) kurucusu bugün saat 21.10 sularında hayata gözlerini yumdu. Tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit’in ölüm haberinin alınmasının ardından cenaze töreninin ne zaman olacağı belli olmazken, DSP Genel Başkanı katıldığı canlı yayında bir son dakika açıklamasında bulundu. Aksakal canlı yayında Rahşan Ecevit’in son isteğine ilişkin bilgiler verdi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 18.1.2020 01:53 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 01:53 ABONE OL
Son Dakika haberi: Canlı yayında açıklandı! İşte Rahşan Ecevit’in son isteği…

26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti kurucusu ve eski genel başkanı Rahşan Ecevit saat 21.10 sularında hayata gözlerini yumdu. 97 yalında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in ölümünün ardından cenaze töreninin ne zaman yapılacağı merak edilirken Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal katıldığı canlı yayında Rahşan Ecevit'in son isteğine ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…

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Son Dakika haberi: Canlı yayında açıklandı! İşte Rahşan Ecevit’in son isteği…
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